Juan Rivera cree que los lamentos de Lupillo por sus hermanos son falsos.

En exclusiva para Ventaneando, Juan Rivera reacciona a lo dicho por su hermano Lupillo Rivera, sobre que lamenta que él y su hermana Rosie no hubieran asistido al lanzamiento del disco póstumo de Jenni Rivera, 'Misión cumplida', que produjeron los hijos de la cantante.

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Lupillo, dijo: ‘Que era una lástima no poder saludar a sus familiares debidamente, en un día tan importante para la memoria de su hermana’.

Juan considera que su hermano, no es del todo honesto.

Se me hace falso, porque hoy en día es muy fácil comunicarse con cualquier persona, si él realmente quisiera saludar a la familia, los teléfonos ahí están; si él, realmente quisiera saludar a la familia, vivo a 30 minutos de donde vive

Juan Rivera habla de los problemas familiares.

Y admitió que debido a todo los problemas que se han suscitado entre los Rivera, luego de la trágica partida de Jenni, el 12 de diciembre del 2012, él tomó la sana decisión de alejarse y concentrarse en su propia familia, aunque eso le ha significado desconectarse del legado de la cantante.

Alejarme de todo, de todo, no he trabajado en nada de Jenni, hemos permitido que mis sobrinos trabajen libremente. eso ayer me hizo sentirme desconectado de mi hermana. Me cansé de tantos problemas familiares

¿Qué mensaje le mandó a sus sobrinos?

Sobre el disco producido por sus sobrinos, Juan, dijo:

Obvio Jacqie canta precioso, creo que hicieron un trabajo bien hecho ahí, felicidades a mis sobrinos, porque se requiere mucho valor para intentar sacar adelante o trabajar, o seguir manteniendo un legado de esta magnitud vivo

Pero, él que trabajó tantos años con Rosie, quien era la albacea testamentaria de Jenni, sabía de la existencia de este material que su sobrino dijo haber encontrado en un disco duro.

Yo sabía dónde estaba todo, sé que materiales existen aún, que no han salido, yo no sé qué haya dicho, pero esos temas, los trabajaron ellos

Y este es el mensaje que envía a los hijos de Jenni.

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