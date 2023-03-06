André Marín luchó por su vida ante una crisis de salud.

Este día es muy importante para mí, porque tengo la oportunidad y, te agradezco mi querido André que nos recibas en tu casa, porque durante muchos meses nos tuviste con el alma en un hilo por tu estado salud, yo recuerdo de hace unos tres, cuatro años que vimos como declinadas en tu salud. ¿Qué sucedió desde entonces?

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Primero lo de clostridium que fue hace 3 o 4 años, como bien recuerdas y, el año pasado, el 22 que sí fue el peor año de mi vida. En enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos, revisiones

Y ya el acabose fue noviembre, porque yo iba por tres días al hospital a qué me revisaran la panza y la espalda, todo me lo revisaron y todo iba bien, en la última noche del hospital de tres días, pescó tres neumonías diferentes con neumococo y todo. Terapia intensiva, inconsciente, cincuenta días sin saber qué estaba pasando, cincuenta días en el hospital y hoy estoy aquí contándotelo todo Pati

Cuando comentas que primero entraste, porque te explotó el estómago, eso es muy delicado ¿Qué provocó eso?

Divertículos y el estrés… Crean en la medicina mexicana y les voy a dar un consejo Pati, tengan seguro de gastos médicos, porque si no te carga el payaso

¿Qué pasaba por tu cabecita?

Tratar de darle tranquilidad a Paty y a los niños, estaba tranquilo, estaba tranquilo, porque estaba luchando, porque sabía que estaba con grandísimos médicos, me estaban atendiendo muy bien y me estaban diciendo la verdad. La verdad era muy grave pero salvable y que, si yo hacía mi parte, todo iba a estar muy bien y lo hice

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¿Tu parte en qué consistía y qué rehabilitación estás haciendo?