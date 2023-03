Sobrino de Irma Serrano “La Tigresa”, prepara un homenaje para ella.

Belinda o Bárbara Mori son los prospectos que Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’, tiene en mente para interpretar a la legendaria actriz, cantante y productora, en caso de que su bioserie se haga realidad.

Luis Felipe llegó el jueves a la Ciudad de México para alistar el homenaje póstumo que este sábado se le rendirá a ‘La Tigresa’ en su amado Teatro Fru Fru y a su llegada fue cuestionado por algunos medios, entre ellos Ventaneando.

¿Qué dijo el sobrino de Irma Serrano?

“Se lo pregunté dos veces, una me dijo no; mi vida ya es pública y ya, la última vez que se lo pregunté, me dijo: ‘si tu quieres, ok’. Si se da y hay un buen proyecto, serio y responsable con todo el gusto del mundo”, sentenció Luis Felipe García.

¿Belinda o Bárbara Mori podrían interpretar a ‘La Tigresa’?

Cuándo se le preguntó sobre si Belinda o Bárbara Mori podrían ser las candidatas para interpretar a su tía en su bioserie, García declaró que “respeto mucho a Belinda y se me hace una artista muy completa. En una etapa yo creo que podría ser sin duda”. Sobre si le gustaría que fuera Bárbara Mori, el sobrino de Irma Serrano dijo que “Bárbara Mori también sería”.

¿Qué dijo sobre el homenaje a Irma Serrano? Respecto al homenaje póstumo que se le hará este sábado en el Teatro Fru Fru, Luis Felipe García dijo que la organización correrá por su propia cuenta y sin apoyo de ninguna institución.

“Esperamos a la gente entre 11 y 12 del día. Va a haber marimba, va a haber música y después vamos a hacer una misa ahí mismo y si toda la gente del pueblo y de la sociedad quiere llevar una prenda blanca, flores blancas, digo, lo que salga de su corazón”, añadió.

¿Cómo va la remodelación del Teatro Fru Fru?

Por cierto que a la entrada del Teatro en cuya remodelación Luis Felipe trabaja desde hace un par de años, fue colocada una fotografía de ‘La Tigresa’ con veladoras y flores.

“Primero Dios cuando esté terminada esa remodelación se va a abrir al público, pero sigue funcionando y con todo respeto no es un espacio común y corriente, entonces, la vara me la puso ella muy alta y yo quiero hacer algo digno de lo que ella hizo. No sería honrarla abrirlo por abrir”, recalcó. Por último, precisó que las cenizas de Irma Serrano descansarán en su casa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.