Así lucía Andrea Meza antes de ganar Miss Universo. (FOTOS)

El nombre de Andrea Meza se volvió tendencia el pasado fin de semana, pues se coronó como la ganadora de Miss Universo 2021.

La chihuahuense realizó una extraordinaria participación en el certamen de belleza, ya que conquistó al mundo con sus respuestas ante las difíciles preguntas del jurado.

Andrea Meza cautivó a todo el mundo con su belleza latina

La modelo, de 26 años, acaparó todos los reflectores y los internautas se dieron a la tarea de buscar sus fotos más antiguas de Instagram.

Recordemos que Andrea Meza fue una joven sumamente brillante en la escuela, pues se graduó con honores de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La ingeniera en software demostró ser brillante por dentro y por fuera, ya que es una mujer muy inteligente que inspira a otras a cumplir sus más grandes sueños.

Andrea Meza demostró pasión por los certámenes de belleza desde muy temprana edad

Las fotos en Instagram de Andrea Meza confirmaron que se convirtió en una joven promesa para México desde muy temprana edad.

Miss Universo 2021 demostró sus grandes dotes desde su adolescencia, ya que fue excelente estudiante y una maravillosa modelo arriba de las pasarelas.

Fue el pasado domingo 16 de mayo, donde Andrea Meza lanzó un poderoso discurso que dejó a todo el mundo inspirado.

La chihuahuense pronunció emotivas palabras que invitaron a millones de personas a valorarse.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”, expresó.

Andrea Meza se enfrenta al fuerte reto de seguir inspirando a mujeres de todo el mundo con su inteligencia, belleza y poderosos discursos.

