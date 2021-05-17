Miss Universo 2021: Andrea Meza y México ganan certamen de belleza.

Una noche llena de brillo y orgullo. Andrea Meza se coronó esta noche como la mujer más bella del universo. La mexicana conquistó con su estilo y carisma el escenario del Hard Rock Hotel & Casino de Florida.

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Recordemos que Andrea Meza tiene 26 años, es originaria del estado de Chihuahua y mide 1.82 metros de estatura. Es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se tituló como ingeniera en Software.

Además, es activista en pro de los derechos de los animales, situación que la llevó a convertirse en una mujer vegana, con su propia marca deportiva llamada Amaw.

También es maquillista y modelo certificada. La joven es una apasionada de los deportes extremos como el rappel. Cabe mencionar que en 2017 representó a México en Miss Mundo, concurso en el que obtuvo el segundo lugar.

Es cierto que Andrea Meza acaparó los reflectores tras ganar el concurso Mexicana Universal 2020, pero su nombre cobró fuerza luego de su increíble pasarela del pasado jueves durante un show previo a la final de Miss Universo, en el que lució un traje típico alusivo a un alebrije.

La modelo posó con una obra de arte, confeccionada con colores llamativos como el rosa, morado, azul, amarillo, verde y rojo, en conjunto con un jumpsuit transparente con bordados y pedrería. En la cabeza usó un voluminoso alebrije con lentejuelas y plumas exóticas, que también adornaron sus alas y botas.

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Sin duda, México se ha llenado de orgullo tras coronarse este 2021 con Andrea Meza.

