Hija de Andrés García revela por qué no ha visitado al actor.

Andrés García continúa dando de qué hablar, luego de que su esposa Margarita Portillo lo encontró tirado en el suelo de su casa de Acapulco.

Leonardo García habló en torno a la salud de su papá Andrés García.

Sin embargo, uno de los temas más sonados es la ausencia de sus hijos, pues no se les ha visto a su lado.

El primero en manifestarse fue Leonardo García, quien a través de un comunicado , informó que está alejado de su padre debido a su explosiva personalidad, pero el amor está presente.

Ahora es su hija Andrea García quien habla del distanciamiento de su papá a los micrófonos de De primera mano.

“Desafortunadamente yo no me he podido comunicar con mi papá porque no me contesta el teléfono... mi papá tiene seguridad armada en su casa, aunque yo vaya y me pare ahí, si el señor no da instrucciones de que me dejen pasar, nadie me deja pasar. Estoy totalmente incomunicada, lo único que puedo hacer es insistir y marcarle”, declaró.

“Según un video que vi, acaba de tener una caída y está mal, solo quiero saber cómo está, por eso: papá, si estás escuchando este programa, colgando te voy a volver a marcar, por favor, mi amor, contéstame, solo quiero saber cómo estas”, dijo.

Hija de Andrés García manda mensaje a Margarita Portillo

Andrea García asegura que ha intentado comunicarse con Margarita Portillo para así poder ver a Don Andres García: “También le he mandado WhatsApp, le voy a volver a mandar WhatsApp, pero tampoco he recibido respuesta y me da mucha pena, pero uno hace lo que puede, voy a seguir intentando”.

Y este es el mensaje que manda Andrea a su padre para reunirse otra vez: “Papi, si estás escuchando, te amo con todo mi corazón y quisiera escucharte, quisiera platicar, quisiera que nos abramos desde el corazón y conectar contigo, arreglar las cosas, para poder verte, te voy a marcar, ¡por favor contéstame!”

