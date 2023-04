¿Andrés García planeaba dejarles algo de herencia a sus hijos?

Nunca fue un secreto la compleja relación que el finado Andrés García mantenía con sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea, al grado de hacer público en diversas entrevistas que no les heredaría sus propiedades.

¿A quién le dejaría sus bienes?

En una charla que tuvo Andrés García con Ventaneando, el actor reveló en su momento que no le dejaría sus bienes a Andrés ni a Leonardo, ya que cada uno tenía sus propiedades: “Andresito tiene su vida en Miami, no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades”.

¿Leonardo García rechazó el castillo del Ajusco?

El actor reveló en aquella ocasión que le ofreció a su hijo Leonardo el lujoso castillo del Ajusco, ofrecimiento que rechazó. “Yo trabajé muchos años para tener mis cosas propias, justamente para no estar ahí mendigando o preguntando, peleándose”, aseveró Leonardo en un encuentro con los medios.

Luego se sabría que Andrés Portillo, hijo de su hoy viuda, Margarita Portillo, logró vender la propiedad con la anuencia del actor. “Se la di a Andresito, el hijo de Margarita y mío”.

¿Qué pasó con la casa de Laguna de Coyuca? Sobre la casa de Laguna de Coyuca, Andrés García expresó en algún momento que la propiedad “está en sociedad con un amigo”.

¿Cómo fue la polémica con Roberto Palazuelos?

El legado de Andrés García ya había sido un tema mediático cuando Roberto Palazuelos se ofreció a ser el albacea y el actor decidió incluirlo en su testamento, aunque tiempo más tarde lo revocó y terminó enemistándose con él.

“Yo le sugerí a él que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos sus familiares y que distribuyera sus bienes porque él sentía que se iba a morir, entonces un día llegó y me dijo que aquí está el testamento, le dije: ‘Ah, muy bien, ¿me pusiste de albacea?’, me dice sí. Le digo, déjame checarlo, de repente lo empiezo a leer y me dejó el 50% de todas sus propiedades”, dijo Roberto Palazuelos.

¿Qué pasa con Andrea García?

Andrés García se refería poco y nada sobre su hija Andrea García, pero en una reciente entrevista con Ventaneando, Margarita Portillo reiteró el distanciamiento que había entre padre e hija. “No lo creo (que Andrés quiera que Andrea se acerque)”.