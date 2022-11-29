Andrés García se recupera en casa de su esposa Margarita Portillo.

Este lunes tuvimos un enlace en exclusiva con Andrés García, quien nos reveló detalles de su estado de salud.

En realidad, estamos en la recamara de Margarita. Gracias, igualmente. Mira, ando muy cómodo, la voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día, me dio una neumonía, entonces la voz la tengo, pues cómo ves, pero hago lo que se pueda

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Andrés García reveló que sigue todas las instrucciones de Margarita, pues ella es la que habla con los doctores.

Pues, todo lo que dice Margarita que es la que se entiende con ellos, no me queda de otra. Es la domadora, mi querido Bisoño, yo quisiera creer que estoy mejor día con día, de hecho, estoy pensando en ver a un doctor de la garganta para ver como arreglo el poder hablar mejor

Andrés García tiene planes de ver a otro médico.

El primer actor rompió el silencio sobre las diferencias que tiene con su hijo, quien ha hecho polémicas declaraciones.

Mira, esto no es cuestión de guerra, esto es cuestión de que él no puede a hablar mal de mi mujer, a nadie le puedo permitir yo que hablen mal de mí mujer y más injustamente… Como 20 años más o menos, es mi ángel, Margarita es mi ángel. Espero que la voz se componga, voy a hacer unas gárgaras ahora para ver si ayudan

Andrés García reveló que tiene planes de ir a ver otro médico en los próximos días.

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