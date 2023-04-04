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FOTOS | Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García falleció a los 81 años y fue uno de los actores más importantes de su época y uno de los más grandes galanes de las pantallas de nuestro país.

Por: Redacción Azteca UNO

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

/
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.

Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
Andrés García, todo un ícono y un galán atemporal.
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