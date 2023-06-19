Así fue la repartición de la herencia de Andrés García.

Luego de varias semanas de muchas especulaciones, la tarde de este lunes se abrió el testamento de Andrés García en Acapulco, Guerrero. Al lugar se dieron cita varios de los presuntos herederos. Hasta el lugar llegaron las cámaras de Ventaneando.

EN EXCLUSIVA. La repartición de la herencia de Andrés García.

¿Quiénes se dieron cita a la lectura del testamento de Andrés García en Acapulco?

Antes de entrar a la notaría, tuvimos la oportunidad de hablar con Leonardo García, quien llegó acompañado de su madre, Sandy Vale. De igual forma, aunque no pudimos conversar con ellas, captamos la llegada de Margarita Portillo, viuda del actor y de Rosa María García, hermana de Andrés. Quien no se presentó fue Roberto Palazuelos.

Yo tengo que hacer todo. Estoy siendo sarcástico, él no puede porque está trabajando y tiene que estar allá, pero yo me encargo de todo, no pasa nada. Veremos, aquí estamos viendo de qué se trata todo esto. Yo no los manejo, yo no los hice, yo no tengo velo en el entierro

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¿Cómo se repartió la herencia de Andrés García?

Una fuente fidedigna, confirmó a nuestra reportera que la herencia del afamado actor quedó repartida de la siguiente forma: 25 por ciento para Margarita Portillo, otro 25 por ciento para Andrés Portillo, mientras que otro porcentaje igual será para Andrés García Jr. y una cuarta parte, igual a las otras será para Rosa María García.

¿Qué dijo Leonardo García sobre Roberto Palazuelos?

Leonardo García, aseguró que no era necesaria la presencia de Roberto Palazuelos, quien supuestamente es el representante de la familia.