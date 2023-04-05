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FOTOS | ¿Quiénes son los herederos del fallecido Andrés García?

El pasado 4 de abril del 2023, murió el actor Andrés García. Mucho se dijo sobre quiénes serían sus herederos, pues no tenía contacto con sus hijos. Te contamos...

Por: Ana Patricia Pérez

Andrés Garcia sonrisa.jpg
Andrés Garcia y Karely.jpg
Andrés Garcia selfie de joven.jpg
Andres Garcia selfie.jpg
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Andrés Garcia selfie con sombrero.jpg
Andrés Garcia selfie con gorra.jpg
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Andrés Garcia modelo.jpg
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Andrés Garcia hace 15 años.jpg
Andrés Garcia en el lago.jpg
Andrés Garcia desayunando.jpg
Andrés Garcia de joven.jpg
Andrés Garcia cumpleaños.jpg
Andrés Garcia de joven (2).jpg
Andrés Garcia con su amigo.jpg
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Andrés Garcia con lentes.jpg
Andres Garcia con gorra.jpg
Andrés Garcia comiendo.jpg
Andrés Garcia camisa.jpg
Andrés Garcia cenando.jpg
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Andres Garcia con lentes.jpg
Andrés Garcia bebiendo.jpg
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