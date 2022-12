VIDEO: Así le confesó Andrés su amor a Liliana en Exatlón.

El amor se hace presente de nueva cuenta en las tierras y en las playas más demandantes de la televisión mexicana. Ahora cupido parece haber flechado a ‘Velociraptor’ y a Liliana, ambos del equipo azul. Lo mejor es que hay video. Entérate qué pasó en el Exatlón.

Pato molesto por comentario de Yann durante carrera de Exatlón.

Andrés pasó de hombre fuerte a hombre enamorado

A pesar de la apariencia de hombre fuerte que ha demostrado el gran atleta al llegar a las 100 victorias y ganar la playera dorada, Andrés parece más tranquilo y se da la oportunidad de experimentar emociones dentro del Exatlón. Decubre con quién y cómo.

¿Qué se sabe del romance entre Andrés y Liliana?

En un video compartido por Exatlón México, se observa a Andrés y a Liliana tapados con unas sábanas, mientras éste le confiesa lo que siente por ella.“Me gustas muchísimo de verdad. No me arrepiento de nada”, se escucha decir al atleta, pero no recibe respuesta de su compañera de equipo.

¿Hay amor entre Andrés y Liliana de Exatlón?

Desde el inicio de la semana once ha habido grandes lesiones en el equipo azul; primero, ‘la Capi’, quien abandonó la competencia y luego, la atleta mexicana, Liliana Hernández. Es a raíz de estos hechos, que Andrés se había visto afectado, incluso, sin ganas de competir dentro de los circuitos, actitud que fue cuestionda hasta por el equipo contrario. Sin embargo, nadie se imaginaba que era fruto del amor lo que tenía así a Andrés.

La chihuahuense aún no está de regreso en la competencia, por lo que se ha encargado de apoyar al equipo. Andrés no dejó pasar la oportunidad para hablarle de sus sentimientos.