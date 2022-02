FOTOS | Ángela Aguilar recrea icónica frase de Belinda ¡Y le sale de maravilla!

Y sinceramente no creemos que a Belinda le haya incomodado.

Y sinceramente no creemos que a Belinda le haya incomodado.

No cabe duda que la ruptura de los “Nodeli” da para mucho.

No cabe duda que la ruptura de los “Nodeli” da para mucho.

Para evitar que le preguntaran sobre su ex, prefirió no ir.

Para evitar que le preguntaran sobre su ex, prefirió no ir.

Pero declinó la invitación porque su ex prometido iba a participar en el show.

Pero declinó la invitación porque su ex prometido iba a participar en el show.

“Ganando como siempre”, fue la frase que la cantante de Regional Mexicano articuló durante la entrega de unos reconocidos premios

El pasado fin de semana se llevó a cabo la entrega de unos reconocidos premios a lo mejor de la música del Regional Mexicano y en dicha celebración no podía faltar Ángela Aguilar , quien no sólo se alzó con varios galardones, sino que deslumbró a medio mundo con sus impresionantes looks.

Para esta ocasión la hija de Pepe Aguilar usó cuatro atuendos diferentes, todos ellos dejaron al descubierto su belleza y elegancia que la caracterizan.

Tras bambalinas, Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme, se encontraba haciendo un en vivo con sus seguidores y apareció Ángela Aguilar, a quien no sólo felicitó por sus múltiples nominaciones, sino que le hizo saber que esa noche ¡ganó todo!

“Ella está ganando en todo, está ganando en la vida, yo la quiero mucho”, dijo Jhonny.

Las palabras de Caz provocaron que Ángela Aguilar chasquera los dedos y recreara la icónica frase de Belinda “Ganando como siempre”, lo que no sólo provocó risas entre los cantantes, sino que los usuarios de las redes sociales calificaron de “gran chiste”.

Se sabe que Belinda estaba invitada a dicho evento, pero tras su ruptura con Christian Nodal prefirió no ir.