Ángela Aguilar revela que nunca haría una tiradera contra otra mujer, ¿fue una indirecta para Belinda y Cazzu?

Ángela Aguilar es una de las cantantes más polémicas y controvertidas del momento y en una entrevista exclusiva que le concedió a Chucho Cisneros de Fuerza Informativa Azteca, reveló que jamás haría una tiradera contra otra mujer, ¿será una indirecta para Belinda y Cazzu?

Ángela Aguilar es contundente al dejar en claro que ella jamás utilizará su fama y su arte para lanzarle indirectas a otras mujeres, Belinda y Cazzu tomen nota.

Pati Chapoy tuvo una increíble plática con Ángela Aguilar, quien platicó de su vida personal y del lanzamiento de su nuevo tema.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

“Que en las mujeres es completamente un ataque, es como tú contra ti porque tú cantas esto y dices esto, tú ganaste esto, tú no sé qué y tal, tal tal. Yo no vengo y yo no formo parte de ese juego, o sea, yo lo que saco es porque me gusta la canción, no porque le quiero tirar a alguien y menos a una mujer, jamás lo haría y jamás lo haré”, dijo Ángela Aguilar.

¿Ángela Aguilar ha encontrado su hogar en Christian Nodal? En medio del caos, la hija de Pepe Aguilar ha encontrado el refugio perfecto en su esposo Christian Nodal.

“El hogar es donde sea que tú estés con tu pareja, tenemos nuestras rutinas, viajamos juntos, hacemos todo, vemos la novela juntos, esa es nuestra paz “Café con Aroma de Mujer” porque nos encanta y el hogar es eso, es estar con personas que te aman y que te regresan a donde tienes que estar”, añadió la ‘Princesa del Regional Mexicano’.

Ángela Aguilar estrenará la próxima semana su álbum “Nadie Se va Como Llegó”, que podría volverse el favorito de quienes tienen el corazón roto.

“Yo no sé por qué me nace más el desamor que el amor y para mí es mucho más fácil cantarlo. Mi abuela siempre me dijo que una canción es un papel y tú tienes que ser la actriz de ese papel, hacerle creer a la gente lo que estás cantando”, finalizó la hija de Pepe Aguilar.