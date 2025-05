Ángela Aguilar desmiente que haya conocido a Nodal a los 13 años

Ángela Aguilar y Christian Nodal han conformado una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo mexicano, pero también una de las más polémicas y controvertidas.

Sin embargo, en la reciente entrevista exclusiva que la hija de Pepe Aguilar le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, la cantante desmintió lo dicho por Christian Nodal sobre cómo y cuándo se conocieron.

Ángela Aguilar cuenta cómo vive los escándalos junto a Christian Nodal [VIDEO] La menor de los Aguilar platica a Pati Chapoy cómo fue que conoció a su esposo Christian Nodal y cómo nació el amor entre ellos.

¿Qué dijo Christian Nodal? Basta recordar que Christian Nodal declaró anteriormente en el podcast Zona de Desma… con Mike Salazar, que se enamoró de Ángela Aguilar cuando ésta tenía 13 años.

“Yo tenía 18 años pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13. Yo la miraba y decía: ‘talentazo’... ella toda hermosa, estaba guapísima. Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa”, dijo el cantautor sonorense.

“Aparte mi suegro (te voy a exponer suegro). Yo no sabía pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, añadió.

¿Ángela Aguilar desmintió a Christian Nodal?

Durante la charla que Ángela Aguilar sostuvo con Pati Chapoy este 23 de mayo, la intérprete de “La Chancla”, “La Llorona”, “Qué Agonía”, “Dime Cómo Quieres” y “El Equivocado”, negó haber conocido a su ahora esposo cuando ella tenía 13 años.

La joven integrante de la Dinastía Aguilar dio su versión de los hechos, asegurando que no recuerda con precisión el momento exacto en el que conoció a Nodal, pero dejó claro que no fue cuando ella tenía 13 como él aseguró.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

“Esta historia es muy chistosa porque cada persona la cuenta diferente, según yo tenía 14 años y estaba en unos premios, pero no sé. Él dice más joven, mi papá más grande. Nada, no pasó nada, yo estaba trabajando. Eran mis primeros premios, estaba muy nerviosa, no me acuerdo de cómo lo conocí”, dijo Ángela Aguilar.

“No sé, esa historia es algo que en mucho tiempo la vamos a contar, las cosas que son tan platicadas se deben mantener de esa forma. Siempre hubo admiración hacia él”, agregó y dejó entrever que no tiene intenciones de alimentar la especulación.