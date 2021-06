Ángela Aguilar rompe el silencio y revela por qué se vistió de novia.

Ángela Aguilar desató todo tipo de opiniones en las plataformas digitales, pues hace unas semanas, publicó una foto portando un vestido blanco y un anillo de compromiso.

Miles de personas especularon alguna presunta boda entre un misterioso hombre y la cantante, quien por fin rompió el silencio en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría.

Ángela Aguilar nos habla de su nuevo sencillo ‘Ahí donde me ven’.

Nuestra querida Cynthia Rodríguez fue la encargada de entrevistar a la más pequeña de la Dinastía Aguilar, quien confesó que su atuendo blanco, formó parte del video musical Ahí donde me ven.

“Es nuevo sencillo. ¿Cómo me voy a casar? Todavía estoy bien chiquita, ni novio tengo, pero vestido sí. Aún no, pero en el futuro ya veremos”, expresó la artista, quien también quedó sorprendida ante el alboroto que se armó con su atuendo de novia.

Pese a todo, la hija de Pepe Aguilar tomó la situación con mucho humor y decidió aclarar todo sobre su polémico vestido blanco.

“Estuvo muy chistoso porque yo la verdad no lo pensé de esa forma. Yo dije ‘Me encanta este vestido, es de una diseñadora mexicana, padrísima, el video ya va a salir’. Me querían casar y hasta prospectos me tenían”, subrayó.

Ángela Aguilar estrena el video musical ‘Ahí donde me ven’

Ángela Aguilar se dijo muy entusiasmada con su reciente video musical, mismo que reunió a un equipo creativo de mujeres muy talentosas.

“Fue un gran honor. Yo soy súper feminista y tuve la oportunidad de trabajar con artistas increíbles. Estoy muy contenta”, expresó la joven sobre el clip que ganó 1 millón de visitas desde su estreno.

En el video, se puede ver a Ángela Aguilar luciendo el polémico vestido blanco con un velo, dejando claro que la prenda forma parte de sus proyectos profesionales.

