Angie, joven que vivía en Metro Olivos, envía mensaje a Ana Bárbara.

Hace unos días, Miguel Córdova se viralizó en todas las plataformas digitales tras contar su historia en situación de calle. El joven también fue testigo del colapso que se vivió en el Metro Olivos, donde múltiples personas perdieron la vida y otras fueron trasladadas al hospital.

Su manera tan elocuente e inteligente de hablar, hizo que Miguel se volviera viral en todas las redes sociales. El tabasqueño dio su contundente punto de vista sobre el Metro Olivos, mismo que fue bien recibido por la audiencia mexicana.

Los internautas se dieron a la tarea de buscar al joven para ayudarlo con dinero y especias. Angie, como prefiere que le digan, también dio su primera entrevista para el portal Ruido En La Red.

Fue en el portal de noticias, donde Angie se confesó como un gran fanático de Ana Bárbara: “Si me está viendo mi Altagracia, aquí sigo vivo, te dije que este loco no se raja”, expresó.

Angie conoció a Ana Bárbara en un jaripeo de Monterrey

Angie confesó que cumplió su sueño de conocer a Ana Bárbara cuando era tan solo un niño. El hombre asistió a un concierto donde tuvo la oportunidad de convivir con la Reina Grupera.

“A Altagracia la conocí en el jaripeo de Monterrey; a mi guapa, hermosa, grupera, Ana Bárbara... Fue mi gran amiga y donde quiera que estés, te amo chula”, expresó.

El hombre, de 36 años, confesó que la potosina se convirtió en una segunda madre.

“Con ella viví experiencias muy hermosas, lo que no viví en su momento de niñez ella me lo dio y me lo recompensó a mis 16 años, con mucho respeto fue mi gran madre, después de la otra”, confesó.

Ana Bárbara ya se pronunció sobre la historia del hombre en situación de calle. Recordemos que, la artista es una de las más cercanas y cariñosas con sus fans, por lo que se manifestó con un mensaje para Angie.

“Mi querido Angie, me llegó tu mensaje, es un poco difícil porque te reencontré después de una tragedia. Te quiero dedicar un pedacito de esta canción...”, expresó la mexicana.

