Esta es la principal duda que surgió de Animales Fantásticos 3.

El tráiler de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore dejó con un mal sabor de boca a miles de fanáticos de la saga de fantasía, ya que no apareció Johnny Depp como Grindelwald.

En su lugar se puede ver a Mads Mikkelsen, quien da vida a Kaecilius en Dr Strange para el Universo Cinematográfico de Marvel.

El tráiler de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore dura apenas 2 minutos con 50 segundos, video donde se puede apreciar la actuación de Eddie Redmayne como Newt Scamander.

¿Por qué Johnny Depp no aparece en la película?

Recordemos que Johnny Depp continúa su enfrentamiento legal con Amber Heard, quien ha denunciado maltratos por parte del estadounidense después de su separación.

Las citas en los juzgados, así como las demandas por supuesta violencia que enfrenta Depp han provocado una pausa en su carrera como actor de Hollywood.

El histrión, quien dio vida a Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe, ha enfrentado la pérdida de importantes proyectos tras sus escándalos de violencia con su ex.

Algunos cinéfilos han manifestado su total apoyo a Johnny Depp, mientras que otras personas apoyan la versión de Amber Heard.

Por lo pronto, otros actores confirmados para Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore son Jude Law como Albus Dumbledore; Ezra Miller como Credence Barebone; Katherine Waterston como Tina Golstein; Callum Turner como Theseus Scamander, bajo la dirección de David Yates a partir de un guion de Steve Kloves y la creadora de la franquicia J.K. Rowling.

