Ellos son los 10 participantes de la tercera temporada de LOL.

Ya está todo listo para el arranque de la tercera temporada de LOL, por lo que te revelamos quiénes serán los 10 participantes y todos los detalles de reality show de Amazon Prime Video.

En estos días se dieron a conocer uno a uno los nombres de los competidores por medio de las redes sociales.

Mau Nieto, Gaby Navarro, Hugo "El Cojo Feliz", Ricardo Pérez, La Bea, Coco Celis, Paco de Miguel, Ricardo Peralta, El Capi Pérez y Sofía Niño de Rivera son los comediantes que buscarán ser el ganador.

Fue Eugenio Derbez quien compartió la alineación completa, a través de su cuenta de Instagram. "Los creadores de memes deben estar muy felices... aquí les presento al elenco de 'LOL 3'", puso como pie de foto en su publicación.

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El estreno está muy próximo

'LOL' en su tercera temporada se estrenará el próximo 10 de diciembre por la plataforma streaming de Amazon Prime Video. Después cada semana se lanzarán dos episodios, hasta el 24 de diciembre.

Los participantes deberán mostrar su mejores habilidades para hacer reír al público y al final uno será el campeón absoluto del reality show.

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