Anna Ferro revela que no se saldrá del departamento de Fernando del Solar: esto le dijo a Ingrid Coronado

El pleito entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por el departamento de Cuernavaca, Morelos, sigue dando de qué hablar, pues la viuda de Fernando del Solar, no está dispuesta a abandonar el inmueble en el que vivió junto al conductor, pues asegura que ella también es dueña de este.

Muchos han sido los dimes y diretes entre ambas, incluso, en varias ocasiones Ingrid Coronado afirmó que tras la muerte de Fer, Anna se negó a salir del departamento que por ley le pertenece, ya que fue comprado por ella y por su exesposo durante su matrimonio, y forma parte de un fideicomiso que está a nombre de sus hijos.

Ingrid Coronado también ha declarado que ha intentado conciliar con Anna Ferro en diferentes ocasiones; sin embargo, ella se ha negado, es por eso que decidió acudir a las autoridades para que ellas sean las encargadas de resolver este asunto.

¿Anna Ferro no se saldrá del departamento?

Recientemente, Anna Ferro estuvo como invitada en el programa de YouTube de Anette Cuburu, donde aseguró que no abandonará el departamento que compartió con Fernando del Solar hasta que se concrete un acuerdo con Ingrid.

“Si no mal recuerdo fui yo en decirle: ‘Necesitamos platicar sobre esta situación para poder llegar a un acuerdo para ambas partes’, pero la negociación era ‘déjame mi departamento, deja todas las cosas, agarra tus chivas y salte de ahí’ y no, yo tengo un documento que me avala como dueña de parte de esa propiedad”, declaró.

La viuda de Fernando del Solar confirmó que recibió una notificación de desalojo, pero no de un juez, sino de una notaría, por lo que no le hizo caso.

“Ese departamento está dentro de un fideicomiso. Fer, muchísimos años, desde el 2015 quiso darlo de baja y no lo logró porque no se pusieron de acuerdo ambas partes, entonces él hizo de otra forma, para ampararse y para ampararme, un documento en el cual yo tengo derechos sobre eso”, añadió.

¿Qué dijo sobre las críticas que ha recibido? Sobre las críticas que ha recibido en redes por no salirse del departamento de Cuernavaca, Anna Ferro recalcó que tiene derechos como viuda de Fer.

“No estoy usurpando ningún lugar porque yo creo que si estuviera en algo ilegal no estaría aquí y viviendo ahí. Hay muchas cosas a medias, muchas cosas medio dichas, no verdades, cada quien arregla y acomoda… están contando una historia que no es mía”, finalizó.

