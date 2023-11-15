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FOTOS | Ingrid Coronado revela lo mal que la pasó tras divorciarse de Fernando del Solar

La presentadora de televisión sorprendió al hacer tremendas declaraciones y en redes la “castigaron”. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Ingrid sin maquillaje.jpg
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Ingrid con gorra.jpg
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Ingrid de rosa.jpg
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Ingrid feliz.jpg
Fernando del Solar de perfil.jpg
Ingrid Coronado quiere recuperar el departamento en donde vive Anna Ferro.
Fernando del Solar palmeras (7).jpg
Ingrid Coronado sigue en pie de lucha para recuperar sus propiedades
Fernando del Solar palmeras (6).jpg
Ingrid Coronado desmiente estar en contacto con Anna Ferro
Fernando del Solar palmeras (8).jpg
ingrid-coronado-responde-dicen-morir-solo-fer-del-solar.jpg
muere fernando del solar.jpg
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Fernando del Solar palmeras (9).jpg
Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

fernando del solar.jpg
fernando del solar murió.jpg
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Ingrid Coronado quiere recuperar el departamento en donde vive Anna Ferro.
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Ingrid Coronado sigue en pie de lucha para recuperar sus propiedades
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Ingrid Coronado desmiente estar en contacto con Anna Ferro
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Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte?

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Ingrid Coronado quiere recuperar el departamento en donde vive Anna Ferro.
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Ingrid Coronado sigue en pie de lucha para recuperar sus propiedades
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Ingrid Coronado desmiente estar en contacto con Anna Ferro
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Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.
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