Pedro Fernández vino a contarnos todo de su más reciente sencillo

La tarde de este martes, tuvimos el honor de contar con la visita de Pedro Fernández en el foro de Ventaneando, quien nos habló de su próximo tour.

Darle inicio a este tour maravilloso, que se llama ‘Te Doy La Vida Tour’, en la Arena Ciudad de México, es una canción que compuso Jorge Guzmán, es una canción hermosa, es una canción que elegimos hace muchísimo tiempo… yo todo este material lo tenía ya seleccionado desde antes de pandemia

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Entonces, durante la pandemia, yo soñaba con esta canción y con todas las demás que ya están grabadas y dije ‘¿cuándo será el momento en que pueda presentar mi nuevo álbum y mi nueva canción?’. Estoy muy emocionado Pati, porque es una canción y es un proyecto, un producto que ha esperado por tanto tiempo que me emociona realmente, estoy emocionado y estoy recibiendo muy buenos comentarios de la canción

Pedro Fernández, ha revelado que cantar, es la mejor forma que ha encontrado de comunicarse con sus millones de fans.

Yo no encuentro otra manera, musicalmente hablando de poderme comunicar con el público, yo creo que hay para todos y hay música de todo, géneros, contenidos y yo a través de cantarle al amor y de cantarle a las damas, ha sido una manera muy orgánica de comunicarme con el público, porque me nace, me sienta bien y lo hago feliz de la vida

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¿Tiene planes de entrar en otros géneros?

Sobre la posibilidad de cantar otros ritmos, el cantante ha dejado muy clara su postura.