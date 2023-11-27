Antero y Viviana Ugalde respaldan a su hermana Ana Bárbara en el conflicto autoral con Francisco Ugalde

En medio de la disputa legal entre Ana Bárbara y su hermano Francisco Ugalde, por la autoría de tres canciones de las que él se dice coautor, Viviana y Antero Ugalde, también hermanos de la 'Reina Grupera', demuestran su total apoyo a la cantante.

No, no tengo nada que opinar, son canciones de mi hermana, de su autoría al cien por ciento

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Cada quien toma sus propias decisiones, la verdad es que uno no puede hacer nada. Yo, tanto quiero y respeto, amo a mi hermana Ana Bárbara, a mi hermano Francisco, mi hermana Viviana, para mí todos son pedazos de mi alma, dijera mi hermana verdad. Trato de no meterme verdad, porque son temas muy duros para la familia, ninguna familia quiere estar uno dividido

¿Ana Bárbara tiene un distanciamiento con su madre?

Sobre el presunto distanciamiento entre Ana Bárbara y su madre. María de Lourdes Mota, Antero comentó:

No, fíjate que no, lo que pasa es que mi hermana tiene demasiado trabajo, la verdad, la ve muy a lo largo, ahorita viene su cumpleaños, muy probablemente vaya a estar Ana Bárbara con nosotros en Río Verde

Sobre si la cantante, se casó en secreto con Ángel Muñoz, dijo:

Si se casó, a mí no me ha invitado, yo quiero comer mole, para mí no se ha casado

Antero y Viviana, acompañaron a Ana Bárbara en el festival dedicado a la memoria de José Alfredo Jiménez, siendo esta última, quien la acompañó en el escenario para interpretar el tema ‘Lo busqué’.

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