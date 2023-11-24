Luis Miguel abrió una nueva fecha en la Arena Ciudad de México

Atención a todos aquellos fanáticos de Luis Miguel que se quedaron sin boleto para sus conciertos, pues el día de ayer 23 de noviembre se confirmó una fecha más en la Arena Ciudad de México, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre de este 2023.

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¿A dónde fue a cenar Luis Miguel?

Mientras tanto, Luismi sigue disfrutando de la capital mexicana y anoche que tuvo el día libre salió a cenar a un exclusivo restaurante de comida japonesa, eso sí, siempre escoltado por su séquito de seguridad.

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Luis Miguel provocó un impresionante despliegue policiaco para evitar que nuestras cámaras lo captaran. Lo curioso es, que a tan solo a 15 minutos después de su llegada, Luis Miguel abandonó el lugar rodeado de su equipo, aunque esta vez en cuanto escuchó el nombre de Ventaneando, inmediatamente saludó a la cámara.

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¿Luis Miguel iba solo?

Lo que llamó la atención fue que el cantante iba solo, sin ningún acompañante cercano, ni su novia Paloma Cuevas ni su hija Michelle Salas o su hermano Alex Basteri, por lo que regresó solo al hotel donde se hospeda.

Este viernes, el intérprete de "La incondicional", "La Bikina", "Hasta que me olvides", "Por debajo de la mesa" y "Ahora te puede marchar", entre otras, ofrecerá su cuarto concierto en la Arena Ciudad de México.