RBD arrancó en Monterrey sus conciertos en México y esto pasó

Superados los contratiempos de salud que enfrentaron en Brasil, los integrantes de RBD saldaron la deuda con sus fanáticos mexicanos, que habían esperado su regreso por más de 15 años.

Esto al arrancar anoche en Monterrey, su ronda de conciertos en nuestro país, el show inició en punto 9:15 horas de la noche con la canción ‘Tras de mí’. Anahí, fue la primera en agradecer el cariño del público.

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Esta noche es muy especial para nosotros, queremos darle las bienvenida a este ”Soy Rebelde Tour” por fin estamos en casa. Si ustedes supieran todo lo que nos ha pasado en el camino, que les puedo yo decir, pero aquí estamos, fuertes, sanos, juntos y lo más importante, en México

Generación Rebelde, por fin, después de 15 años o un poquito más, tenemos este concierto, este show, este reencuentro que tanto nos debíamos, que le debíamos a México a nuestra tierra, arriba México

Luego, regaló una corbata y saludo a una fanática de entre el público. Por su parte, Christian Chávez agradeció el cariño de la comunidad y hasta cantó el corrido de Nuevo León.

Los mismos derechos, no incitar el odio, porque el odio solo genera más dolor a la gente, amémonos y respetémonos. Con orgullo de ser del norte…

Durante el concierto, una pareja se comprometió al son de ‘Bésame sin miedo’.

Muchas felicidades

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¿Dónde es el próximo concierto de RBD?

Luego de ofrecer 29 canciones, RBD se despidió para así, llegar a su hotel en el municipio de San Pedro Garza García.

Por cierto que, previo al concierto y mientras el grupo realizaba la prueba de sonido, en el hotel captamos a Paco Álvarez, esposo de Dulce María, mientras que a las afueras del recinto muchos fanáticos iban caracterizados de sus personajes favoritos.

Mañana sábado, RBD seguirá con su gira en Guadalajara para luego enfilarse hacia la Ciudad de México.

