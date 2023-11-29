“Luis Miguel ama a sus hijos”, Antonio Pérez Garibay defendió al ‘Sol’
El padre de ‘Checo’ Pérez, Antonio Pérez Garibay habló ante las cámaras y aseguró que próximamente Luis Miguel arreglará el problema con sus hijos pues “los ama”.
Una revista ofreció una posada, donde varias figuras públicas fueron invitadas, entre ellos estuvo Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’ Pérez, quien es amigo de Luis Miguel y lo defendió, además aseguró que ama a sus hijos y pronto llegará a un acuerdo con Aracely Arámbula. Y por si fuera poco, presenció el momento cuando ‘El Sol’ resbaló en uno de sus conciertos.