“Luis Miguel ama a sus hijos”, Antonio Pérez Garibay defendió al ‘Sol’

Una revista ofreció una posada, donde varias figuras públicas fueron invitadas, entre ellos estuvo Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’ Pérez, quien es amigo de Luis Miguel y lo defendió, además aseguró que ama a sus hijos y pronto llegará a un acuerdo con Aracely Arámbula. Y por si fuera poco, presenció el momento cuando ‘El Sol’ resbaló en uno de sus conciertos.

