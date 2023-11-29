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“Luis Miguel ama a sus hijos”, Antonio Pérez Garibay defendió al ‘Sol’

El padre de ‘Checo’ Pérez, Antonio Pérez Garibay habló ante las cámaras y aseguró que próximamente Luis Miguel arreglará el problema con sus hijos pues “los ama”.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Una revista ofreció una posada, donde varias figuras públicas fueron invitadas, entre ellos estuvo Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’ Pérez, quien es amigo de Luis Miguel y lo defendió, además aseguró que ama a sus hijos y pronto llegará a un acuerdo con Aracely Arámbula. Y por si fuera poco, presenció el momento cuando ‘El Sol’ resbaló en uno de sus conciertos.

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