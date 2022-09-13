Exatlón: Antonio Rosique reveló todos los detalles de la nueva temporada.

Este martes tuvimos como invitado especial en el foro de Venga La Alegría a Antonio Rosique, quien nos reveló varios detalles sobre la nueva temporada de Exatlón México, la que ya se encuentra cerca de su estreno.

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Estamos en la cuenta regresiva, 3 de octubre, 7:30 de la noche por Azteca uno, el gran inicio de la nueva temporada del Exatlón, vamos con nuevos valores

Antonio Rosique habló de los jóvenes que quieren mostrar su talento en Exatlón México, tal y como ha sucedido en las últimas temporadas con las leyendas que nos regaló el reality.

Vamos a tener una temporada de evolución, vamos por el sexto año y siempre los ciclos de 5 años; nuevas historias, nuevos valores, hay muchos jóvenes que han estado levantando la mano, en muchos rincones del país, los últimos 5 años, estoy seguro de que por allá hay otro Pato, otra Mati, otra Zudikey, cada quien, con su historia, pero estoy seguro qué hay mucho talento y quiero ponerlos en competencia lo más pareja posible

Exatlón México se ha convertido en un reality que cambia a los atletas.

Nuestro querido conductor, habló de la importancia de Exatlón México para los atletas, pues es algo que de acuerdo con sus palabras les cambia la vida.

Creo que el Exatlón es una experiencia de adaptación, aprendizaje, de transformación personal, de descubrir tu potencial; no es la misma, la persona que entra que la que sale 20 o 30 semanas después. Ustedes lo han visto con Aristeo, con Ernesto, con Mati, con Evelyn; terminan cambiados, transformados, saben hacer cosas nuevas

Al mismo tiempo, Antonio Rosque nos adelantó algunas de las grandes sorpresas que vamos a tener en la nueva temporada.

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Llevamos un campeón del mundo Sub-17, llevamos un multimedallista olímpico en clavados, llevamos un medallista en campeonato de clavados, llevamos una serie de atletas que nos han pedido estar