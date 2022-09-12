Exatlón iniciará el lunes 3 de octubre por nuestra señal de Azteca UNO, dando paso a una nueva generación de atletas dispuestos a ganar nuestro reality show.

Dariana García es una de las nuevas participantes que se unen a las filas del equipo rojo. Se trata de una joven de 22 años de edad, originaria de la Ciudad de México y especializada en atletismo.

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¿Quién es Dariana García, nueva participante de Exatlón?

A tráves de su canal de Youtube oficial, Dariana García realizó el video 50 cosas sobre mí, confesando que realiza ejercicio seis veces a la semana con un día de descanso.

La capitalina confesó que comenzó a realizar deporte desde muy pequeña, aproximadamente a los 4 años de edad. Mide 1.63 cm y pesa 56 kilos, además de definirse como una mujer "loca, inteligente y capaz".

Otras curiosidades de Dariana García es que estudia Negocios Internacionales, una de sus películas favoritas es Mulan, su signo zodicacal es Escorpio y le encanta la música de Beyonce.

Dariana formó parte de la Selección Mexicana de Rugby, además de practicar atletismo y otros deportes que la ponen en forma. La joven ha sido multipremiada en las Olimpiadas Nacionales Juveniles en rugby y estatales de atletismo, incluso formó parte del Rugby´s America North.

"Antes de la competencia me mentalizo en que soy ganadora por el simple hecho de estar ahí. Solo me concentro en lo que sé hacer y en lo que he entrenado", expresó Dariana en su canal de Youtube.

No te pierdas el estreno de Exatlón el lunes 3 de octubre por nuestra señal de Azteca UNO. Otros atletas confirmados hasta el momento son Andrea Medina, Fogel Negrete, Omar Esparza y Josué Menéndez.

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