Exatlón inicia el próximo lunes 26 de septiembre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, dando paso a una nueva generación de atletas dispuestos a ganar nuestro reality show.

Dariana García es una de las nuevas participantes que se unen a las filas del equipo rojo. Se trata de una joven de 22 años de edad, originaria de la Ciudad de México y especializada en atletismo.

¿Quién es Dariana García, nueva participante de Exatlón?

A tráves de su canal de Youtube oficial, Dariana García realizó el video 50 cosas sobre mí, confesando que realiza ejercicio seis veces a la semana con un día de descanso.

La capitalina confesó que comenzó a realizar deporte desde muy pequeña, aproximadamente a los 4 años de edad. Mide 1.63 cm y pesa 56 kilos, además de definirse como una mujer “loca, inteligente y capaz”.

Otras curiosidades de Dariana García es que estudia Negocios Internacionales, una de sus películas favoritas es Mulan, su signo zodicacal es Escorpio y le encanta la música de Beyonce.

Dariana formó parte de la Selección Mexicana de Rugby, además de practicar atletismo y otros deportes que la ponen en forma. La joven ha sido multipremiada en las Olimpiadas Nacionales Juveniles en rugby y estatales de atletismo, incluso formó parte del Rugby´s America North.

“Antes de la competencia me mentalizo en que soy ganadora por el simple hecho de estar ahí. Solo me concentro en lo que sé hacer y en lo que he entrenado”, expresó Dariana en su canal de Youtube.

No te pierdas el estreno de Exatlón el próximo 26 de septiembre por nuestra señal de Azteca UNO. Otros atletas confirmados hasta el momento son Andrea Medina, Fogel Negrete, Omar Esparza y Josué Menéndez.

