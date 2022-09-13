Exatlón: Él es el nuevo atleta que buscará repetir lo hecho por Pato Araujo.

Exatlón regresa con nuevos atletas y dinámicas, pues las playas más demandantes del planeta buscan a la nueva generación de leyendas. El próximo lunes 3 de octubre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO dará inicio nuestro programa, donde los participantes buscarán ser mejores cada día.

Bajo la conducción de nuestro querido Antonio Rosique, la nueva edición de Exatlón regresa con más retos, exigencia, acción y adrenalina.

Una nueva generación de hombres y mujeres está a punto de llegar a las playas de Exatlón, quienes harán vibrar a todos nuestros televidentes en casa.

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¿Quién es el nuevo atleta que buscará seguir los pasos de Pato Araujo en Exatlón?

Omar Alejandro Esparza Morales, mejor conocido como Omar "El Negro" Esparza, es un exfutbolista mexicano que jugaba en la posición de lateral derecho.

Omar llega a Exatlón para unirse a las filas del equipo rojo, cuyo legado ha sido marcado por Mati, Ana Lago, Aristeo, Heliud y hasta Pato Araujo.

"El Negro" es originario de Guadalajara, tiene 34 años de edad y llega al reality más demandante del mundo a demostrar que es un competidor difícil de vencer.

El tapatío hizo su debut en el futbol el día 15 de octubre de 2005, pasando por múltiples clubs y convirtiéndose en seleccionado nacional Sub-17 de 2005.

En la actualidad, Omar tiene su propia línea de ropa, está certificado como director técnico profesional y no ha dejado de practicar deporte.

Tiene 31 mil seguidores en Instagram, red social donde comparte fotos con sus familiares y amigos, así como sus logros profesionales.

Omar "El Negro" Esparza hará su debut en Exatlón, así que no te pierdas el estreno de nuestro reality show el próximo lunes 3 de octubre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

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