Así anunció Shakira la infidelidad de Piqué a Clara Chía. (VIDEO)

“BZRP Music Session 53” sigue dando de qué hablar, pues no solo reveló detalles de la infidelidad de Piqué, sino también arrasó con Clara Chía Martí y con Montserrat Bernabeu; sin embargo, Shakira también plasmó una referencia sobre el romance de su ex con la abogada Julia Puig.

Nancy piensa que Monse es una cualquiera y que no se da a respetar.

La expareja, a más de medio año de su separación, continúa dejando detalles y mucho de esto es gracias a que ninguno de los dos ha revelado los motivos de su rompimiento, por el contrario, han dejado que los medios y sus fans armen el rompecabezas, lo que ha generado infinidad de rumores y especulaciones.

Lo cierto es que todo indica que se debió por una infidelidad de Piqué, quien le habría puesto el cuerno a Shakira con Clara Chía Martí, joven española que no la ha pasado nada bien desde que anda con el exfutbolista.

Te puede interesar: La prueba que confirmaría un inesperado acercamiento entre Shakira y Piqué.

¿Clara Chía se alejó de Piqué? Las críticas y señalamientos hacia Clara Chía no cesan, sobre todo después del lanzamiento de “Session 53”, motivo por el cual la joven tuvo que refugiarse en la casa de sus padres, muy lejos de Gerard y de los medios de comunicación que no paran de asediarla.

Además de eso, un nuevo rumor ha comenzado a tomar fuerza luego de que se diera a conocer que Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con la abogada Julia Puig. De acuerdo con varios medios españoles, el exBarcelona se habría involucrado con la letrada al mismo tiempo que estaba con Clara.

¿”Sessión 53” hace alusión a la infidelidad de Piqué con Julia Puig?

Como mencionamos al principio, la tiradera de Shakira no solo está dedicada a Piqué y Clara Chía, sino también a la madre de Gerard e incluso contiene una frase que demostraría que la colombiana ya sabía del amorío de su ex con la abogada, aunque este romance no ha sido confirmado.

Los fans de la barranquillera han comenzado a escuchar “Session 53” con mayor atención y encontraron un fragmento que pensaban que era únicamente para la empleada de Kosmos, pero al parecer tiene un doble propósito ya que menciona los cambios de Piqué y la edad de Clara Chía y Julia Puig.

“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un CASIO. Vas acelerado, dale despacio”, versa un fragmento de la canción.

También te puede interesar: El gesto de Clara Chía que provocó que Shakira le dedicara Session 53.

De acuerdo con los fans de la barranquillera, ésta sería una clara referencia de que Shakira sabía de la existencia de Clara Chía y Julia Puig.

¿Por qué Julia Puig hizo privada sus redes sociales?

Medios españoles aseguran que Piqué y Puig fueron vistos saliendo el año pasado, incluso frecuentaban los lugares favoritos del exfutbolista, pero en aquel entonces no quisieron revelar la identidad de la joven. Así mismo, mencionan que toda Barcelona sabe de su romance y que incluso Gerard se puso en contacto con ella para que no dijera nada.

Mientras tanto, Julia Puig decidió hacer privadas sus redes sociales debido al asedio de la prensa tras la filtración de este nuevo rumor que ha comenzado a cobrar fuerza.