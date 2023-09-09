Apellidos que existen en México y tienen descendencia europea

En el mundo existen una infinidad de apellidos; sin embargo, hay algunos que se repiten en diversos países y han perdurado a través del tiempo. En México, tenemos muchos que descienden de otras partes, por ejemplo, de España en su gran mayoría, lo que indica que por la sangre de quienes los portan corre sangre europea.

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Diversas fuentes han señalado que en nuestro país, existen diversos apellidos que descienden de Europa y datan de hace muchos años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayoría de ellos provienen de España, esto debido a la conquista.

Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

La conquista de México, sin duda es uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de nuestro país, pero también uno de los más trágicos, según varios historiadores, esto debido al sometimiento de nuestros antepasados a manos de los españoles, quienes llegaron a imponer sus reglas, costumbres y creencias.

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¿Cuáles son los apellidos que descienden de Europa? Según, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen varios apellidos que son bastante comunes y que descienden del continente europeo. A continuación, te mostramos los más comunes:



A: Acevedo, Acosta, Aguado, Aguiar, Aguilar, Alarcón, Alba, Aldana, Alcalá, Alegre, Alfonso, Alfaro, Almeida, Alonso, Álvarez, Amigo, Amado, Amaya, Aranda.

Acevedo, Acosta, Aguado, Aguiar, Aguilar, Alarcón, Alba, Aldana, Alcalá, Alegre, Alfonso, Alfaro, Almeida, Alonso, Álvarez, Amigo, Amado, Amaya, Aranda. B: Baltasar, Báez, Barral, Barrios, Beato, Benavente, Benítez, Bernal, Bravo, Bueno, Bermejo.

Baltasar, Báez, Barral, Barrios, Beato, Benavente, Benítez, Bernal, Bravo, Bueno, Bermejo. C: Cabrera, Calvo, Camacho, Campo, Cantos, Carrasco, Carrillo, Carvajal, Castellanos.

Cabrera, Calvo, Camacho, Campo, Cantos, Carrasco, Carrillo, Carvajal, Castellanos. D: Delgado, Diego, Díez, Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte.

Delgado, Diego, Díez, Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte. E: Enrique, Enríquez, Espejo, Esperanza, Espinosa, Escudero, Esteban.

Enrique, Enríquez, Espejo, Esperanza, Espinosa, Escudero, Esteban. F: Fajardo, Fernández, Ferrer, Ferrero, Figueroa, Flores, Fuentes, Fuertes.

Fajardo, Fernández, Ferrer, Ferrero, Figueroa, Flores, Fuentes, Fuertes. G: Gálvez, García, Gato, Garzón, Gil, Gimeno, Giménez, Gómez, Granado, González, Gutiérrez.

Gálvez, García, Gato, Garzón, Gil, Gimeno, Giménez, Gómez, Granado, González, Gutiérrez. H: Haro, Henríquez, Hernández, Heredia, Holgado, Herrera, Huerta, Hurtado.

Haro, Henríquez, Hernández, Heredia, Holgado, Herrera, Huerta, Hurtado. I: Ibáñez, Israel, Izquierdo.

Ibáñez, Israel, Izquierdo. J: Lázaro, Leal, Lara, Larios, Leiva, León, Lima, Linares, Lobato, Lobo, López, Lorca, Lorenzo.

Lázaro, Leal, Lara, Larios, Leiva, León, Lima, Linares, Lobato, Lobo, López, Lorca, Lorenzo. M: Madrid, Madrigal, Macías, Machado, Manuel, Márquez, Marchena, Marcos, Martínez, Marín.

Madrid, Madrigal, Macías, Machado, Manuel, Márquez, Marchena, Marcos, Martínez, Marín. N: Nájera, Navarro, Navas, Nieto, Núñez.

Nájera, Navarro, Navas, Nieto, Núñez. O: Ocampo, Ochoa, Olivos, Olmos, Oliva, Ordónez, Olivares, Orellana, Ortega, Ortiz.

Ocampo, Ochoa, Olivos, Olmos, Oliva, Ordónez, Olivares, Orellana, Ortega, Ortiz. P: Pacheco, Padilla, Palma, Palomino, Pardo, Paredes, Pareja, Parra, Paz, Pascual, Pedraza, Pena, Pérez.

Pacheco, Padilla, Palma, Palomino, Pardo, Paredes, Pareja, Parra, Paz, Pascual, Pedraza, Pena, Pérez. Q: Quirós, Quemada.

Quirós, Quemada. R: Ramírez, Ramos, Real, Rey, Reina, Ribera, Ricardo, Rivero, Robles, Roca, Rivas, Rodríguez, Ruiz.

Ramírez, Ramos, Real, Rey, Reina, Ribera, Ricardo, Rivero, Robles, Roca, Rivas, Rodríguez, Ruiz. S: Salgado, Salinas, Salas, Salazar, Salcedo, Salvador, Sánchez, Sancho, Serra, Serrano, Sierra, Silva.

Salgado, Salinas, Salas, Salazar, Salcedo, Salvador, Sánchez, Sancho, Serra, Serrano, Sierra, Silva. T: Talavera, Toledo, Torre, Torres, Trigo.

Talavera, Toledo, Torre, Torres, Trigo. U: Úbeda, Uría, Urrutia.

Úbeda, Uría, Urrutia. V: Valero, Valle, Vara, Varela, Vargas, Vázquez, Vega, Velázquez, Vera, Vergara, Villanueva, Vidal.

Valero, Valle, Vara, Varela, Vargas, Vázquez, Vega, Velázquez, Vera, Vergara, Villanueva, Vidal. Z: Zalazar, Zaragoza, Zúñiga.

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Dentro de los apellidos ya mencionados, existen cuatro que llegaron a territorio mexicano y se volvieron sumamente comunes en México: Martínez, Ramírez, Ruiz y Ortiz.

