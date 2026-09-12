Kenny comparte por qué la primera vez que posó desnuda para una revista tuvo que parar la sesión de fotos

Kenny Avilés hizo una polémica confesión mientras conversaba con Pascal Nadaud y Fernando Lozada. Dijo que la primera vez que posó desnuda para una revista, tuvo que interrumpir la sesión porque no se sintió cómoda.

La rockera compartió que cuando posó para una famosa publicación pidió que la fotógrafa fuera mujer. No obstante, varios ejecutivos entraron a la sesión y no pudo seguir porque se sintió muy incómoda.

“El primer día me intimidó tanto que tuvimos que suspender". Kenny especificó que la encargada de sus fotografías fue Mariana Yazbek, quien en ese entonces era novia de Luis Miguel.

Según dijo, mientras se realizaban las tomas entraron seis ejecutivos de la publicación quienes comenzaron a dar instrucciones como: "dile que suma la panza, dile que levante la nalga”. Kenny se quejó y recordó que en su contrato no estaba establecido que los directivos tenían que estar en la sesión y decidió suspenderla.

“No es lo mismo que tú estés encuerado en una playa, donde todos están igual, a que todos me estén viendo con la luz, me sentí súper mal y no pude, fue muy incómodo", confesó la rockera.

Kenny Avilés ya está confirmada para La Granja VIP 2|ESPECIAL

Kenny pidió que la fotografiaran desnuda con una serpiente y fue todo un éxito

Como parte de la anécdota que compartió cuando posó desnuda para una revista, Kenny dijo que le pidió a la fotógrafa que le hicieran una toma con una serpiente. La imagen resultó un éxito, tanto que no fue solo una más en la revista, sino un póster.

La vocalista de “Kenny y los Eléctricos” ha sido muy abierta con su vida en La Granja VIP. Siempre franca e irreverente, ha compartido con sus compañeros una serie de anécdotas, y es que, desde antes de ingresar al reality, dejó en claro que su estrategia sería ser simplemente auténtica.

A sus más de setenta años, la rockera, cumplió su objetivo de mostrar al público una faceta que no conocían de ella siendo la primera vez que participa en este tipo de programas.

