Kevin Contreras “Bicolor” comparte quién le hace sus vestuarios

Para el primer viernes de Traición, Kevin Contreras, "Bicolor", utilizó un llamativo vestuario que llamó la atención de muchos de los granjeros. El comediante no dudó en presumir que adquirió su traje en el mismo lugar en donde Marco Antonio Solis, el Buki, pide la ropa para sus presentaciones, aunque aclaró que por lo general una persona de toda su confianza es quien se encarga de su imagen.

Compartió que una vecina, que se llama Ruth, es la que une todo su vestuario. "Cualquier detallito, nada más llegó y le digo Ruth ahí están las playeras". Afirmó que incluso la ha ido a visitar a las 3 de la mañana porque tiene un show temprano y necesita su ropa bicolor.

Aunque ahora ya no vive tan cerca, Kevin dijo que una vez a la semana Ruth va a casa de su mamá y le hace todo el trabajo de ropa que tenga pendiente.

El inconveniente para tener siempre sus característicos vestuarios es que, confesó, siempre tiene que comprar las cosas dobles, tanto en azul como en rojo para confeccionar sus prendas.

El Bicolor fue hasta la boutique del Buki para comprar un traje especial

Cada vez que alguno de los granjeros le decían que les gustaba su traje, Bicolor les hacía saber que lo compró en la boutique en donde visten al Buki, “fui hasta allá, está entre Las Vegas y Los Ángeles”.

Aclaró que, fiel a su estilo, tuvo que comprar dos trajes y, una vez en México, nuevamente le pidió a su vecina que le confeccionara el vestuario tal como lo utilizó en el viernes de Traición.

Finalmente, compartió que el sombrero que decidió portar en esta ocasión tiene una historia especial. Fue un regalo de unos amigos de Ciudad Juárez, una familia de payasos, que es fanática de sus shows. De hecho, dijo que esperaba que vieran que lo estaba utilizando.

