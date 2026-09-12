Adal Ramones regaña a Niurka y Manelyk por su pelea, “no lo voy a tolerar”

Durante el viernes de Traición los ánimos volvieron a encenderse. Niurka y Manelyk protagonizaron una nueva pelea y no dejaron de gritarse la una a la otra. Mientras eso sucedía, Adal Ramones les dejó en claro que es la última vez que se comportan de esa manera y que no tolerará que no escuchen las instrucciones.

Durante la gala, Adal le preguntó a Niurka cómo se sentía. La cubana se dijo feliz, mostrándose tal cual es y poniendo límites. “Estoy siendo la Niurka que todos conocen para que ya no me nominen, como me nominaron por portarme bien, entonces dije, eso ya no va a pasar".

Pero cuando fue el turno de Manelyk se desató el caos. La influencer dijo que había tenido un gran día, pero que el personaje tranquilo en Niurka no había durado. De inmediato la cubana reaccionó y le gritó: “siempre que tú no hablaras estupideces”.

Lo siguiente fue una serie de insultos como irrespetuosa y ordinaria. Los gritos siguieron y ninguna dejaba hablar a la otra. Por más que Adal Ramones les decía “¡se acabó!”, Niurka seguía hablando.

La situación llegó a tal punto que Julio Camejo, el capataz, tuvo que intervenir para que ambas guardaran silencio.

Cuando al fin se calmaron un momento, el conductor les advirtió que si seguían con dicho comportamiento enfrentarían un gran castigo en el presupuesto. “Es la última vez que siguen hablando cuando yo pido silencio".

No obstante, incluso después de la amenaza de Adal, se escuchó a Mane decir “corriente”, a lo que Niurka contestó “estúpida”.

“Me vale madres tu trayectoria”: Manelyk ARREMETE contra Niurka en La Granja VIP|La Granja VIP

“Me produces náuseas”, Niurka explota contra Manelyk

Niurka afirmó que la razón por la cual comenzó a atacar a Manelyk y no la dejó hablar es que ella la mencionó directamente. “Me produces náuseas. Un día eres tierna y al otro eres hostil. Un día eres transparente y al otro eres súper tóxica y desagradable”, le gritó la cubana.

Manelyk únicamente se limitó a reír y a calificarla como ordinaria. Cuando le dijo: “Mi fan, te amo”, Niurka reaccionó con mucho enfado y comenzó a gritarle una y otra vez: “yo no soy fan de chingaderas”.

