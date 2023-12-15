Estos son los apellidos más antiguos en español

Uno de los aspectos que ayudan a las personas a tener identidad es su nombre y apellido, pues gracias a estos se puede saber mucho sobre la historia familiar de alguien.

Cabe recalcar que, a lo largo de muchos años, los apellidos han marcado una parte importante de la vida de las personas y por eso, en esta ocasión te diremos cuáles son los más antiguos en español.

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Es importante mencionar que, existen varios apellidos en México que también se pueden encontrar en España, incluso, actualmente existen algunos que son comunes en otros países.

¿Cuáles son los apellidos más antiguos en español?

Los primeros apellidos de los que se tiene registro, fueron otorgados entre los siglos IX y X D.C., el fenómeno comenzó a usarse en España por los integrantes de la nobleza y las clases altas.

Aquí te presentamos algunos de los apellidos más antiguos:

González: Viene del nombre Gonzalo, el cual tuvo una gran fama hace años, gracias a Gonzalo Sánchez, quien era hijo del rey III de Pamplona.

García, es el apellido más conocido en España, es proveniente de Navarra García Sánchez I de Pamplona, quien fue el rey en el año 925.

Otro apellido famoso, es Lara, el cual tiene registro desde el año 1037, siendo su origen en Don Pedro de Lara, quien fue un importante personaje de la época en España.

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Pérez, es uno de los apellidos más frecuentes en México y España, el cual hace referencia a Pedro, quien fue uno de los apóstoles de Jesús en la religión católica.

Sin duda, es importante conocer origen de los apellidos de cada familia, lo que ayuda a saber un poco más de la historia familiar.