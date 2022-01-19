Estos son los 10 nombres y apellidos más COMUNES en México.

Si estás en la dulce espera o simplemente estás pensando en qué nombre ponerle a tu futuro hijo, ten en cuenta que hay algunos que son muy utilizados en México.

Y es que el nombre forma parte de la identidad de las personas, así como parte de la familia de la que eres parte; no obstante hay varios que se han convertido en una marcada tendencia.

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En 2022, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) registró un millón 629 mil 211 nacimientos. De estos el 49 por ciento refieren a personas del sexo femenino y el 51 por ciento a personas con sexo masculino.

Los nombres y apellidos más comunes en México

Antes de llegar a la lista donde conocerás los nombres más utilizados, es importante que sepas que los últimos datos recabados que datan del 2020 señalan que el 90 por ciento de las personas fueron registradas antes de su primer año de vida.

Los nombres más registrados en los últimos años son los siguientes:

• Sofía

• María José

• Valentina

• Ximena

• Regina

• Camila

• María Fernanda

• Valeria

• Renata

• Victoria

En cuanto al sexo masculino, los nombres más comunes fueron:

• Santiago

• Mateo

• Sebastián

• Leonardo

• Matías

• Emiliano

• Diego

• Miguel Ángel

• Daniel

• Alexander

Sobre los apellidos más comunes en México, estos son de acuerdo a los datos del organismo. ¿Eres uno de ellos?

• Hernández

• García

• Martínez

• López

• González

• Pérez

• Rodríguez

• Sánchez

• Ramírez

• Cruz

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Ahora puedes decidir con más información qué nombre poner a tu hijo en caso de que estés pensando en tener uno próximamente.

