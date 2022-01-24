Estos son los nombres en inglés que combinan a la perfección con tu apellido.

Uno de los momentos más complicados en la vida de los padres es saber elegir el nombre de sus hijos, pues es algo que los va a marcar toda la vida, además en ocasiones algunos hijos les llegan a reclamar ya que no les gusta el que les pusieron.

Otra parte complicada es llegar a un acuerdo entre los padres, pues en ocasiones la madre quiere uno y el papá no está de acuerdo.

Te puede interesar: Estos son los 10 nombres y apellidos más COMUNES en México.

Los nombres en inglés más populares

Entre todas las opciones de nombres que existen en la actualidad, los que están en inglés son la opción que muchos padres prefieren, para ello buscan que combinen a la perfección con sus apellidos en español.

Por eso, a continuación, te presentamos algunas opciones de nombre de niña que pueden ser la combinación ideal para tu bebé.

Emma

Es una de las opciones más comunes entre los padres, además se escucha muy bien con apellidos en español y en algunos otros idiomas, por lo que es uno de los más elegidos por los padres en la actualidad.

Karen

Es otro de los más conocidos y escuchados en México, suena muy bien con la gran mayoría de apellidos en México y en gran parte de Latinoamérica.

Este nombre tiene un significado muy especial para los padres, ya que quiere decir pureza.

Elizabeth

Es uno de los nombres más elegidos por los padres en los últimos años, tiene una fuerte pronunciación que ayuda a resaltar el apellido en español.

Otro de los motivos por el que es elegido, es por su significado, ya que es aquella que ayuda a Dios.

También te puede interesar: ¿Cuál es el síntoma 'oculto' de Ómicron que solo el paciente puede percibir?

Nancy

Sin duda este nombre es una de las opciones que muchas parejas estudian antes de elegir cómo llamar a su pequeña.

Este nombre es uno de los más comunes por su fácil pronunciación y la facilidad que tiene para adaptarse a diferentes idiomas, en especial al español.

