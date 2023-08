¿Cómo guardar tus zapatos para atraer la abundancia a tu vida?

¿Alguna vez has considerado qué tus zapatos podrían tener un papel importante en tu vida? Si bien puede sonar sorprendente, la milenaria filosofía del Feng Shui, nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo guardar nuestro calzado, ya que puede influir en la abundancia de tu hogar.

¿Estás listo para explorar este intrigante enfoque? Sigue leyendo para descubrir cómo el simple acto de organizar tus zapatos, puede tener un impacto positivo en la armonía y prosperidad de tu hogar.

Los zapatos: Guardianes energéticos

Según el Feng Shui, nuestros zapatos no son solo accesorios de moda, también son portadores de energía y experiencias. Imagina por un momento que cada par de zapatos lleva consigo, la impronta de los lugares que has visitado, la gente con la que te has cruzado y las experiencias que has vivido. Pero aquí está el giro sorprendente: atrapan la suciedad, el polvo y la negatividad que rodea esos sitios.

¿Dónde no guardar mis zapatos, según el Feng Shui?

Si bien, podría parecer una tarea sencilla, el acto de guardar tus zapatos en casa es en realidad un delicado juego de equilibrio energético. El Feng Shui nos enseña que existen lugares específicos, donde deberíamos evitar almacenar estos accesorios. Uno de esos lugares, es debajo de la cama.

Otro punto crítico, es cerca de la puerta de entrada. Mantener los zapatos aquí, podría bloquear el flujo libre de energía.

¿Cuál el es lugar adecuado para guardar tus zapatos?

Los expertos en esta antigua práctica recomiendan varias opciones. Una de las más efectivas, es guardar los zapatos en sus cajas originales. Esto no solo protege tu calzado, también ayuda a contener la energía que han absorbido.

Otra alternativa, es colocar los zapatos en un estante, con la punta mirando al frente y la parte trasera a la pared. Asignar un espacio a cada par y evitar amontonarlos es crucial para mantener la armonía energética.

Así mismo, el Feng Shui nos recuerda la importancia de hacer una limpieza regular de nuestros espacios. Esto se aplica igualmente a nuestros armarios y, por ende, a nuestros zapatos.

