Aracely Arámbula manda mensaje a Luis Miguel al estilo Shakira. (VIDEO)

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 no para de dar de qué hablar, no solo internautas, sino hasta Piqué y ahora Aracely Arámbula se suma a esta tendencia mundial que ya revolucionó la música en español y la actriz aprovecha para matar dos pájaros de un tiro, ya verás por qué.

Programa del 3 de marzo de 2022 | Luis Miguel sigue rompiendo récords.

Sin duda la relación que sostuvo Aracely Arámbula con ‘el Sol’ tuvo mucho impacto mediático y a pesar de que ya están separados, sigue originando comentarios, principalmente, por asuntos económicos y es que hasta hace poco se reveló que finalmente, Luis Miguel había cubierto la deuda que tenía con la madre de sus hijos, para su manutención.

Sin embargo, es bien sabido que Arámbula es quien ha tenido que hacerse responsable de los hijos que tuvo con Luis Miguel en todos los sentidos y que la actriz ha procurado tenerlos al margen de la vida pública, incluso, ocultando, sus rostros en redes sociales, así que es ella misma quien manda un mensaje a su ex.

¿Qué mensaje manda Aracely Arámbula a Luis Miguel?

Así que, en esta ocasión ‘la Chule’ se une a la tendencia de mandar indirectas con la nueva canción de Shakira y lo hizo a través de un lipsync en su cuenta de TikTok, y para ello, seleccionó el siguiente fragmento: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, continúa Arámbula.

Es por ello que, algunos seguidores empezaron a despedir a Piqué y darle la bienvenida a Luis Miguel, pues consideraron que se trataba de una indirecta muy directa hacia el padre de sus hijos.

“Te hablan Luis Miguel”, “Ahora le toca a Luismi”, “sabía que eras team Shakira”, “clara-mente faltabas tú haciendo el trend”, “luego regresamos contigo Piqué, ahora vamos con Luismi”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que hizo Aracely Arámbula en sus redes.