Lupita TikTok habla de la muerte de su bebé, Karely. “Yo la cuidaba mucho”

A través de un video de YouTube, Lupita TikTok rompió el silencio sobre la muerte de su bebé recién nacida y la detención de su esposo, Ricardo ‘N’. La influencer rompió en llanto al hablar de la ausencia de su pareja en los últimos tres meses.

En mayo Ricardo ‘N’ fue arrestado por delito equiparable a la violación, debido a su relación con una persona con vulnerabilidad cognitiva. Él tiene 47 años, mientras ella tiene 22.

En ese mismo mes falleció la hija con días de nacida de la pareja; la bebé, llamada Karely Yamileth, sufrió un paro cardíaco tras presuntamente haber presentado muerte cerebral.

Lupita TikTok habla sobre la muerte de su bebé y la detención de Ricardo ‘N’

En un video tipo documental publicado en una cuenta de YouTube perteneciente al manager de Lupita Guzmán (como también es conocida), la influencer dijo sentirse muy triste por los eventos que recientemente ocurrieron en su vida.

Ella negó que su hija fuera víctima de negligencia y que, como se dijo en redes sociales, le diera de comer frituras y refresco de cola. “Yo la cuidaba mucho”, aseguró, además de que pasó momentos muy difíciles durante la hospitalización de la bebé. “Yo siempre la miraba muy malita, me sentía muy agüitadilla”.

La influencer afirmó que ha visitado en varias ocasiones el panteón en que se encuentran los restos de Karely, y que le lleva juguetes a su tumba. También quiere llevar a su esposo cuando quede en libertad.

Sobre Ricardo ‘N’, Lupita dijo que habla por teléfono con él pero no le permiten verlo en persona. Rompió en llanto al recordarlo y reiteró varias veces que lo extraña. “Ya lo ocupo aquí”, aseguró.

La influencer relató en el video cómo fue la detención de Ricardo ‘N’ e incluso dice que también la querían detener a ella. “No me dejes”, le decía a su pareja.

Cerca del final del video, Lupita TikTok dice que está pasando “por un momento bien feo”, pero se acuerda de su esposo y que tiene “una angelita que me está cuidando”.