Famosos que eligieron vivir en zonas peligrosas de la CDMX: lujo entre la inseguridad

Para muchos, el pensar en celebridades puede ser sinónimo de imaginar casas elegantes, misiones en zonas exclusivas, como Polanco, Bosques de las Lomas o Santa Fe, y aunque esto puede ser una verdad para mucho, lo cierto es que en su mayoría esto está muy alejado de la realidad, pues muchos famosos de renombre suelen vivir en zonas consideradas cómo peligrosas dentro de la ciudad de México, con falta de servicios y tráfico constante.

¿Qué celebridades habitan en colonias con mala fama en la Ciudad de México?

Lo relevante es que, para muchos de ellos, el vivir ahí es un acto de amor por sus barrios, por la nostalgia de las calles que los vieron crecer o simplemente estrategias de inversión, esto a pesar de que pueden habitar en zonas conflictivas.

La Doctores

Esta colonia es considerada con una rutina intensa, pues entre sus calles se pueden encontrar talleres mecánicos, calles agitadas y una sensación de inseguridad. No obstante, este lugar es el hogar de la actriz María Rojo, quien en diversas ocasiones ha señalado que para ella es colonia, es un reflejo de la verdadera Ciudad de México,

La Portales

Aunque recientemente la colonia, se ha comenzado a transformar, aun para muchos vecinos es considerada una zona “de peligro”, y que mezcla una realidad “popular” con la modernidad que una zona en transformación puede ofrecer, como lo señala el conductor Horacio Villalobos.

Iztapalapa

Esta zona de la ciudad es comúnmente asociada a hechos de inseguridad y violencia, pero también alberga toda una tradición en la cultura, siendo el hogar de músicos, actores y poetas, tal es el caso de Alex Lora, líder del Tri, quien constantemente a declaro estar orgulloso de sus raíces y que es gracias a esa zona que la inspiración llega a él.

La Guerrero

Al igual que otras colonias como la Portales, la colonia Guerrero, ubicada en el Centro Histórico, mantiene una “fama” de peligrosa, aspecto que no ha influido en ser hogar de grandes talentos, como Cantinflas, o Saul Hernández.

Entre lujo y peligro: Así viven las celebridades capitalina

Aunque el tema de la inseguridad en México cada vez es más preocupante, y orilla a muchos famosos a buscar opciones privadas de vivienda con seguridad 24/7, algunos famosos han decidió, permanecer e incluso iniciar sus vidas de independientes en barrios con gran historia, tradición, aunque sean conocidos por sus problemáticas constantes.