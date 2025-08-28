Los horóscopos de este viernes 29 de agosto de 2025: predicciones de amor, salud y dinero

El Niño Prodigio lanzó los horóscopos de este viernes 29 de agosto, y reveló que es momento de sumergirse en las profundidades de los sentimientos. Es hora de asomarse en los secretos del pasado que, lejos de lastimar, ofrecerán comprensión y alivio. Así, podrán soltar cargas heredadas y abrir el camino a una sanación que beneficia a toda la familia.

Según la astróloga, donde menos se espera se revelarán tanto las raíces de los conflictos como un consuelo afectivo que actuará como un verdadero bálsamo para el espíritu. Atravesar esas emociones será, sin duda, el verdadero desafío. Checa las predicciones que trae para cada signo.

Aries

Tu intuición financiera estará más aguda que nunca y detectarás oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Compartir proyectos o gastos con familiares generará un flujo de cooperación y bienestar. La planificación que implementes hoy te dará fuerza para superar cualquier obstáculo.

Canva Estos son los horóscopos del viernes 29 de agosto.

Tauro

La Luna en tu signo opuesto abre la puerta a nuevas alianzas y acuerdos. Mantener una actitud abierta y valorar las diferencias de los demás te permitirá consolidar vínculos importantes. Fíjate en los pequeños gestos de quienes te rodean; pueden revelar mucho más de lo que parece.

Géminis

Es un buen momento para cuidar tu cuerpo y depurar tu organismo con elecciones alimenticias más saludables. Evita excesos de grasas y alimentos procesados. Además, incorporar movimiento físico te ayudará a liberar tensiones y recuperar energía.

Cáncer

Tus emociones se manifestarán con intensidad y creatividad. Podrías sentir ganas de expresarte a través del arte o cualquier actividad que refleje tu mundo interior. Si tienes hijos, será un momento ideal para compartirles tu sabiduría y afecto, dejando una huella significativa.

Leo

Los vínculos familiares se sentirán más cercanos y los lazos con tus raíces te darán fortaleza. Los gestos bondadosos que realizaste en el pasado ahora se reflejan en un apoyo tangible. Sentirás que formas parte de una red sólida que te respalda.

Virgo

Dar un paseo por tu barrio o interactuar con tu entorno cercano será muy positivo. Nuevas ideas, oportunidades o información útil podrían surgir al prestar atención a los detalles. Mantente receptivo: tu intuición puede llevarte a descubrimientos importantes.

Libra

Los asuntos económicos estarán en primer plano y sentirás la necesidad de organizar tus finanzas con visión a futuro. Conocer tus recursos y planificar tus gastos será clave. Es posible que recibas un ingreso extra a través de alguien influyente o una institución confiable.

Escorpio

La Luna en tu signo potencia tu apertura y generosidad. Esta renovación interna no solo favorecerá tu crecimiento personal, sino que también inspirará y motivará a quienes te rodean. Estar más receptivo te permitirá enfrentar la vida con confianza.

Sagitario

Tómate un momento de introspección para ordenar tus emociones sin exponerte demasiado. Tu capacidad de transformar la adversidad en fuerza será tu mayor poder. Presta atención a tu intuición: podría manifestarse a través de sueños significativos.

Capricornio

Reconectar con tu círculo social te ayudará a revivir emociones que habías dejado de lado. La complicidad y colaboración con otros aportarán un nuevo sentido a tu vida afectiva. Participar en actividades conjuntas fortalecerá vínculos y te aportará bienestar.

Acuario

Tus metas profesionales se activan y sentirás mayor presión en tu trabajo. Todo el esfuerzo acumulado empezará a dar resultados, mostrando tu experiencia y compromiso. Confía en tu camino: la constancia que has demostrado está consolidando tus proyectos.

Piscis

Una nueva oportunidad tocará tu puerta, marcando un avance concreto en tu vida. Este regalo refleja tu esfuerzo y dedicación. Además, tendrás la posibilidad de corresponder con generosidad a alguien cercano, fortaleciendo lazos afectivos importantes.