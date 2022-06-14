Aficionados matan a golpes a árbitro por expulsar a un jugador.

José Arnoldo Amaya, quien llevaba más de dos años de experiencia en el arbitraje, falleció tras ser brutalmente golpeado en un partido de futbol.

Sergio nos explicó, con peras y manzanas, la planificación familiar.

Amaya expulsó a un jugador con una doble tarjeta amarilla y se originó una batalla campal ante el enojo de la afición.

El partido amateur era disputado en la cancha Toluca de San Salvador, en la colonia Miramonte, cuando el árbitro sufrió una fuerte paliza que le provocó la muerte.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó la muerte del árbitro y mandó el siguiente mensaje: “Como Federación repudiamos todos los actos de violencia que se están generando en los diferentes escenarios deportivos del país”, señaló.

Luego de la golpiza, José Arnoldo Amaya sufrió una hemorragia interna y posteriormente falleció en el Hospital Zacamil.

¿Quién era José Arnoldo Amaya? José Arnoldo Amaya era un árbitro con dos décadas de experiencia, originario de la ciudad de Soyapango, un municipio de El Salvador, ubicado al centro del departamento y Área Metropolitana de San Salvador, la capital del país.

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Fallece árbitro tras brutal golpiza

Hugo Carrillo, presidente de la Federación, dijo en en el programa de televisión 'El Tiki Taka' que van a actuar conforme a la ley: "Confiamos que las autoridades puedan dar con los responsables de quitar la vida al árbitro", dijo.

La Policía Nacional Civil de El Salvador informó que hay un detenido tras la muerte de José Arnoldo Amaya. Se trata de Juan Manuel Cruz Lorenzana, quien fue capturado por el presunto homicidio del árbitro en la colonia Miramonte.

Juan Manuel Cruz Lorenzana habría golpeado a la víctima y lo lesionó hasta causarle la muerte. Las autoridades de aquel país continúan investigando la situación: “Ningún crimen quedará impune”.

José Arnoldo Amaya pertenecía a la Asociación Nacional de Árbitros de Fútbol de El Salvador (AAFES), por lo que dirigía torneos juveniles y Ligas de Aficionados.

“El árbitro Amaya pertenecía a la Asociación Nacional de Árbitros de Futbol de El Salvador (AAFES), fue brutalmente atacado y posteriormente trasladado al Hospital Zacamil, y producto de las contundentes lesiones, falleció en dicho nosocomio”, se detalló a través de un comunicadode de la Federación Salvadoreña de futbol.

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