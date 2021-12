Ardilla toma de rehén a todo un pueblo durante dos días.

Un pueblo galés fue rehén de una ardilla durante dos días seguidos porque los pobladores estaban aterrados con su presencia, ya que mordió a decenas de vecinos.

Fue Corrie Reynolds, una amante de los animales que vive al norte del poblado, quien encontró una ardilla en su jardín trasero, nunca pensó que el animal al que le daba algunos premios, será el causante del terror de todos, informó Reuters.

Después de que la ardilla gris mordiera a más de una doce personas en la ciudad de Buckley, Flintshire hasta sangrarlas, Reynolds la atrapó en una trampa humana y la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) se llevó el animal.

Desafortunadamente, el rodedor tuvo que ser sacrificado porque la Ley británica no permite que sean devueltas a la naturaleza.

La historia de la ardilla Stripe

Reynolds, empezó a darle de comer a Stripe en el verano y durante meses hizo viajes regulares a su jardín, pero luego comenzó a morder la mano que la alimentaba.

Ella compartió su anécdota en la página de un grupo de redes sociales locales y se sorprendió por la cantidad de personas que comentaron que les había sucedido lo mismo.

“En el espacio de 48 horas atacó a 18 personas. Comenzó a atacar a las personas que simplemente estaban llevando sus bolsas de reciclaje a la papelera, y son lesiones bastante espantosas”, contaron los pobladores a The Guardian.

Otro vecino Scott Felton, de 34 años, le dijo al medio británico que estaba fumando un cigarrillo en la puerta trasera cuando la ardilla se abalanzó sobre él.

“Esta ardilla salió de la nada, saltó a mi brazo y me mordió la mano antes de que tuviera la oportunidad de soltarla; todo sucedió muy rápido”, dijo el joven que fue al hospital por una vacuna contra el tétanos.

