Va a dejarle de comer a su esposo, lo encuentra “abrazando” a su amigo.

Un caso sorprendente se viralizó en las redes sociales, pues una mujer encontró en una dudosa posición, supuestamente en un abrazo de Navidad, a su esposo en la tienda de El Florido en Tijuana.

Por medio de la plataforma de Facebook e Instagram, varias páginas comenzaron a compartir una fotografía de dos hombres trabajadores de la tienda en Tijuana en un acto de infidelidad.

Te puede interesar: Llora al recibir regalo de hombre en situación de calle. (VIDEO)

La sorprendente publicación que se hizo viral

De acuerdo con las publicaciones la mujer iba a dejarle comida a su esposo en la tienda de Tijuana, sin embargo al llegar al trabajo de su esposo lo encontró con un compañero de trabajo en una posición comprometedora.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales comentaron la foto, además de que han hecho sus propias suposiciones, entre estas que el esposo le es infiel a la mujer con su amigo.

La página de Facebook llamada Holy Milk y de Instagram EL REY TOCINO compartieron la foto que inundó las redes sociales este día.

En la imagen muestra a dos hombres, vestidos con una especie de bata azul marino, en un almacén. Están abrazados y uno de ellos tiene la cara en el cuello del otro, como si le estuviera dando un beso.

Además, el hombre que aparentemente está dando el beso en el cuello a su compañero, lo tiene agarrado de la cintura.

La realidad de la historia sobre la polémica foto

Detrás de la foto de la tienda en Tijuana, supuestamente hay una historia: "una mujer iba a dejarle comida a su esposo. Sin embargo, la mujer encontró a su marido muy comprometido en una posición".

También te puede interesar: Se cambia de mesa en restaurante porque su familia llevó tortillas. (VIDEO)

En tanto, el trabajador de la tienda en Tijuana le dijo a su esposa que solo era un abrazo de Navidad.

