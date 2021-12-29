Cabra da a luz a un bebé con rostro “humano”. (FOTOS)

Fue en el continente asiático y concretamente en la India, donde una cabra dio a luz a un bebé con rostro que parece el de un humano y no el del animal.

Diversos medios de comunicación locales reportaron el nacimiento de un cabrito extraño y en las redes sociales circularon las fotos del mamífero.

El peculiar incidente ocurrió en la residencia de Shankar Das, cuya propiedad se encuentra en el distrito de Cachar, estado de Assam.

Cabe destacar que no solo es el rostro del cabrito, hay otras partes de su cuerpo que tienen apariencia humana. El animalito nació solo con dos patas y murió a los pocos minutos de haber nacido.

Algunos habitantes del pueblo fueron a la casa de Shankar Das para ver a la cabra muerta, pues de acuerdo a varias tradiciones de la India, el nacimiento de un animal deforme puede ser interpretado como una señal divina o un mal presagio.

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A goat in Assam's Cachar district, India gave birth to a human-like baby, leaving the local people astonished.



In a bizarre development, a goat gave birth to a human-like baby in Assam's Cachar district, leaving the local people astonished.https://t.co/5ycHuP5PHt pic.twitter.com/ugDg4woDLy — The Intrepid Journalism (@Vegz05) December 27, 2021

La explicación científica de la cabra

De acuerdo con especialistas consultados por medios locales de comunicación, en realidad la cabra tiene una malformación congénita.

“Este tipo de discapacidad congénita en cabras, ganado, etc. se conoce como anasarca fetal. En tal situación, el embrión que se desarrolla en el útero de la madre acumula líquido en diferentes partes y órganos del cuerpo, incluida la cara”, dijo Parthankar Choudhury, profesor de ecología de la Universidad de Assam.

La mencionada inflamación puede provocar que los rasgos físicos del cabrito adquieran una apariencia humanoide y muy extraña para las características de ese animal.

“La anasarca es uno de los muchos defectos de nacimiento que se encuentran en los mamíferos y, por lo tanto, no hay lugar para acomodar ningún tipo de acto sobrenatural o creencia supersticiosa una vez que se reportan incidentes tan inusuales”, dijo el doctor Choudhury.

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