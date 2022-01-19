Lucía Méndez comenzó el año celebrando el primer aniversario de su nieta y con grandes proyectos que se estarán estrenando a lo largo del año, así lo compartió en exclusiva para Ventaneando.

Ventaneando ya es un clásico de la televisión mexicana, por eso estoy muy contenta de estar platicando con ustedes, efectivamente Victoria cumplió un año

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Sí la veo seguido, pero también por la pandemia es muchísimo rollo. Estuve en un proyecto en el que prácticamente no la pude ver en dos meses, pero ahorita con este repunte prefiero estar un poquito guardada, porque nunca sabes, ese Ómicron está dando durísimo…

La famosa actriz y modelo se encuentra a días de cumplir años, por lo que nos revela la forma en que celebrará su cumpleaños.

Ya voy a descontar años, ya cumplo años el 26 de enero, estaré festejando con dos gentes en mi casa y punto, porque me da horror, flojera que me dé el covid. Afortunadamente no me he enfermado para nada y realmente me siento muy contenta, porque he tenido buena suerte y me he cuidado bien

Lucía Méndez revela las cualidades de su hombre ideal

Lucía Méndez reveló su estado sentimental este 2022 y al mismo tiempo nos dijo las cualidades que debería tener su pareja ideal.

Son amores pasajeros. Me quedó, lo probé y ya se acabó. Nos queremos, hablamos, somos amigos, pero en realidad es bastante difícil tener un compañero fijo o con el compromiso de tener una relación, es dificilísimo. Amo mi libertad, amo mi soledad, nadie me dice nada; sin embargo salimos, nos estamos tratando y vamos a ver qué pasa

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