Ari Borovoy hizo todo lo necesario para contratar a Belinda.

Aunque Paty Cantú lo negó, muchos aseguran que esta sí le exigió a Ari Borovoy, creador del 2000’s Pop tour, no convivir con Belinda sobre el escenario, ahora que la rubia se incorporará al concierto este fin de semana en Monterrey y posteriormente en la Ciudad de México.

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Y, para no quedarnos con las ganas, le preguntamos directamente al OV7 sobre la polémica y esto respondió.

Paty ha tenido, ahora que lo mencionas, ha tenido algunos momentos complicados, pero yo, a ella la veo, ella es una mujer entera, es una mujer talentosa, es una mujer que yo de su boca no he escuchado una mala palabra, de nadie, absolutamente de nadie

Sin embargo, me parece que las redes sociales muchas veces hacen de las suyas cuando todo mundo empieza a decir o a opinar

Ari Borovoy rompió el silencio sobre el contrato de Belinda.

Y, hablando de Belinda, Ari también despejó los rumores sobre que para participar en el tour, le había pedido hasta las perlas de la virgen.

Yo siempre lo he dicho, cada artista tiene diferentes necesidades, mientras sea posible, pues Bobo siempre va a tratar de complacerlos, porque nosotros lo que buscamos es que arriba del escenario hagan su mejor versión de lo mejor de ellos para que la gente, principalmente, salga muy muy contenta

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