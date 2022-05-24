Ari Borovoy responde a las críticas tras expresar que quiere ser diputado.

Aunque se trató de un truco publicitario para anunciar el décimo quinto concierto en la Arena Ciudad de México del 90's Pop Tour, Ari Borovoy confiesa a Ventaneando que recibió un sinfín de ofensas y ataques en redes sociales, ante su supuesto postulamiento como diputado.

"Me gusta hacer locuras, pero hay unas que entran más a fondo que otras, y este fue el caso. Fue un caso muy sonado, pero muy divertido. Yo nada más me reía de todo lo que iban e iban diciendo y poniendo. La idea del marketing fue muy buena, funcionó y era para anunciar la décimo quinta Arena Ciudad de México a la que se suma Garibaldi", dijo en exclusiva para Ventaneando.

"A mí me tiran todos los días, un día sí y al otro también, pero son redes sociales. Yo creo que hay gente que tiene su manera de pensar. Al tener una red social es muy fácil decir y opinar. Yo me reía porque nunca iba a suceder y nunca fue mi intención", reveló.

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Ari Borovoy no descuida su trabajo

Y mientras ensaya con sus demás compañeros de OV7 para la gira de los 30 años, Ari no descuida las agendas de los artistas que representa como Matute y Lupita D'Alessio, esta última está en una gira que incluye invitados como Paquita la del Barrio.

"Matute ya está sold out para el 21 de mayo, es el inicio de una gira muy grande y mundial. Con Lupita está incríble, tiene concierto este viernes con Paquita la del Barrio en Monterrey, también le está yendo increíble y está muy contenta. El disco está jalando impresionante. De México para el mundo, Lupita D'Alessio, señores", reveló a este programa.

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