Ari Borovoy desconoce avances en bioserie de OV7.

Ari Borovoy habló de la próxima serie del grupo OV7. ¿Qué nos dijo?

Ha sido en recientes entrevistas donde diversos integrantes de OV7 han dicho que han acudido a una entrevista para revisar el contenido de la bioserie del grupo, pero Ari Borovoy desconoce el tema.

En entrevista previa con Ventaneando, Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Érika Zaba ya habían confirmado su reunión con los escritores del proyecto televisivo, pero su mencionado compañero desconoce el tema.

“No, a mí no me ha tocado, la verdad es que ni siquiera estoy tampoco enterado, si me buscan contentísimo les platicaré de qué se trata, estoy esperando a que me platiquen de qué va este papel que habla de mi infancia, antes de firmar algo sin saber de qué se trata”, explicó.

Ari Borovoy dijo que tiene meses o hasta años de no ver a sus copañeros y hasta el momento no está incluido en ese plan, pues no ha sido informado.

Esto es lo que se sabe de la serie

Ya Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Érika Zaba habían adelantado en su momento que la bioserie de OV7 tendría tres temporadas y contará cómo vivieron su infancia, crecimiento y fama en la misma.

Además, dijeron que se contarán algunos asuntos hasta ahora desconocidos como aquella vez que Lidia y Mariana se pelearon por un famoso hombre que no pertenece a OV7.

